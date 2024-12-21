Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье трехлетний ребенок получил химические ожоги, съев листья домашнего растения

mk.ru: в Подмосковье трехлетняя девочка отравилась домашним растением
close
Alena A/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье ребенок попробовал на вкус растущий на подоконнике цветок и попал в больницу с химическими ожогами. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 19 декабря, родители трехлетней девочки наряжали дома елку и на некоторое время оставили дочь без присмотра. Ребенок пробрался на кухню и залез на подоконник, где стояло «долларовое дерево» — замиокулькас.

Рядом с цветком находилась банка, в которой лежал лист растения. Девочка достала отросток и надкусила примерно 4 см стебля. Пострадавшая получила химические ожоги рта и глотки и была оставлена в медицинское учреждение, где ей сделали промывание желудка и отпустили на амбулаторное лечение.

Сок листьев замиокулькаса токсичен. При попадании его в организм человека и животных может привести к появлению сильных аллергических реакций.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее младенец съел листья домашнего растения в Ленобласти и попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами