В Подмосковье трехлетний ребенок получил химические ожоги, съев листья домашнего растения

В Подмосковье ребенок попробовал на вкус растущий на подоконнике цветок и попал в больницу с химическими ожогами. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 19 декабря, родители трехлетней девочки наряжали дома елку и на некоторое время оставили дочь без присмотра. Ребенок пробрался на кухню и залез на подоконник, где стояло «долларовое дерево» — замиокулькас.

Рядом с цветком находилась банка, в которой лежал лист растения. Девочка достала отросток и надкусила примерно 4 см стебля. Пострадавшая получила химические ожоги рта и глотки и была оставлена в медицинское учреждение, где ей сделали промывание желудка и отпустили на амбулаторное лечение.

Сок листьев замиокулькаса токсичен. При попадании его в организм человека и животных может привести к появлению сильных аллергических реакций.

До этого сообщалось, что в селе Богуславка Приморского края девочка выпила уксусную эссенцию, разведенную с водой, которая использовалась для уборки жилого помещения. Опасная жидкость, которую девочка выпила, была в пластиковой бутылке с этикеткой из-под детской воды. Ребенок был госпитализирован, угрозы жизни нет.

Ранее младенец съел листья домашнего растения в Ленобласти и попал в больницу.