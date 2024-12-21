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Россиянин ночью пробрался в торговый центр и прятался от охраны за стойками с одеждой

В Калининграде мужчина пытался ограбить торговый центр
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Управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации по Калининградской области

В Калининграде вор взломал дверь в магазин одежды в торговом центре и пытался спрятаться от охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Уральской, в одном из магазинов сработала система сигнализации. Прибыв на место, наряд Росгвардии обнаружил, что неизвестный злоумышленник разбил входную дверь.

Грабитель пытался спрятаться от росгвардейцев за стопками с одеждой, но был задержан. 28-летнего калининградца доставили в отдел полиции, он рассказал, что планировал украсть одежду, но был замечен охранником. Чтобы скрыться с места происшествия, злоумышленник попытался выбить рольставни и выбраться через пожарный выход.

До этого сообщалось, что в Кызыле студент местного колледжа ночью обокрал магазин, подросток примерил несколько вещей, обнял манекен, выспался и скрылся с места преступления утром. Вора удалось задержать, выяснилось, что он состоит на учете в органах ПДН, в отношении родителей мальчика составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее в Краснодаре бездомный украл у сочинца почти миллион рублей.

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