Россиянин облил сожительницу горючей жидкостью и угрожал взорвать дом

В Казани мужчина угрожал поджечь сожительницу после пьяной ссоры, женщину спасла 11-летняя дочь, которая обратилась за помощью к соседям. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Красной Позиции, к соседям прибежала напуганная 11-летняя девочка. Школьница рассказала, что сожитель матери облил ее горючей жидкостью и угрожает взорвать дом.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов дебошир успел скрыться, его разыскивают. По словам местных жителей, конфликты в этой семье не редкость, пара часто выпивает и устраивает скандалы. Сейчас женщина и ребенок находятся в безопасности.

До этого сообщалось, что житель Белово обиделся на знакомых, которые не пустили его к себе в гости, и поджег дом. Двоих пострадавших спасти не удалось. Поджигатель задержан, возбуждено уголовное дело. В ходе допросов мужчина признал вину в содеянном, он заключен под стражу.

Ранее пьяный россиянин сжег дом с сожительницей, чтобы получить новое жилье.