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В Ленобласти неизвестные вынесли с дачи пенсионера драгоценности на 5 млн рублей

«Фонтанка»: в Ленобласти неизвестные ограбили дачу пенсионера на 5 млн рублей
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Global Look Press

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные вскрыли сейф в дачном доме и вынесли антикварные драгоценности на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Кражу обнаружила горничная, которая заметила, что повреждены камеры наблюдения на первом этаже дома, а затем увидела беспорядок в комнатах и открытый сейф.

Хозяин дачи обратился в правоохранительные органы, пенсионер заявил, что пропали шесть колец с бриллиантами и фианитами, восемь пар золотых сережек, антикварные ожерелья «Тиффани», ожерелья с изумрудами, серьги с рубинами и аметисты. Обстоятельства кражи устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилая женщина была дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 миллионов рублей.

Ранее в Красноярске внучка опустошила сейф деда и украла драгоценности.

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