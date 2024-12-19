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В Томске грабитель выследил почтальона и отобрал сумку с пенсиями

В Томске задержан мужчина, который отобрал сумку с пенсиями у почтальона

В Томске задержан местный житель, который грабил почтальонов, разносивших пенсии пожилым людям. Об этом сообщает областное управление УМВД.

Неоднократно судимый житель Томской области ограбил почтальона, которая разносила пенсии пожилым людям. Злоумышленник набросился на сотрудницу почты в подъезде многоэтажки, вырвал у нее из рук сумку, в которой было 600 тысяч рублей, и скрылся.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого удалось установить, 50-летний житель поселка Зональная Станция Томского района был задержан. В ходе допросов он признался, что заранее готовился к преступлению. Злоумышленник рассказал, что отследил маршрут передвижения почтальона, выяснил у доверчивых пенсионерок, в какое время им приносят деньги, и совершил нападение.

Во время обысков в доме подозреваемого были обнаружены 400 тысяч рублей, часть украденных денег он успел потратить на личные нужды. Также выяснилось, что четыре года назад подозреваемый совершил аналогичное преступление, отобрав сумку с деньгами у сотрудницы почты. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела.

Ранее красноярец с игрушечным пистолетом избил и ограбил пенсионерку.

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