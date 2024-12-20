Эколог поддержал решение по повышению штрафов для грузовиков

Эколог Кабиров: вопрос с грузовиками в городах давно нужно было решить

Увеличение штрафов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, интуитивно негативно воспринимается населением, но, если разобраться, на внедрение этих мер есть объективные причины. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат биологических наук, эколог-эксперт, лектор Российского общества «Знание», победитель Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» Тагир Кабиров.

«Штрафы должны «кусаться» и напрягать потенциально нарушителя, потому что иначе в них нет смысла. И, конечно, обязательно должна быть неотвратимость наказания. Я живу в Уфе, и ни наши местные водители, ни пассажиры, никогда ранее не пристегивались, это считалось зазорным. Но как только за это нарушение подняли штрафы, ситуация изменилась. Приведенный пример связан с безопасностью участников движения, однако, есть вещи, которые касаются любого гражданина — это качество окружающей среды», — сказал Тагир Кабиров.

Эксперт отметил, что в городах качество воздуха на 50% и более зависит от количества транспорта и интенсивности его использования.

«Первый вопрос, который давно нужно было решить, это большое количество в городах грузового автотранспорта с мощными двигателями, которые загрязняют окружающую среду и к тому же портят дорожное полотно», — отметил он.

По его словам, увеличение штрафов с 500 рублей до 5 тыс. рублей за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, вполне оправданно.

«Что такое 500 рублей для большегруза? Он сэкономит гораздо больше, если заедет в город и не воспользуется объездной дорогой», — сказал Кабиров.

12 декабря Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД. Так, парламентарии одобрили увеличение в 10 раз штрафов за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Во всех регионах он будет увеличен с 500 рублей до 5 тыс. рублей.