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Эколог поддержал решение по повышению штрафов для грузовиков

Эколог Кабиров: вопрос с грузовиками в городах давно нужно было решить
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение штрафов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, интуитивно негативно воспринимается населением, но, если разобраться, на внедрение этих мер есть объективные причины. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат биологических наук, эколог-эксперт, лектор Российского общества «Знание», победитель Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» Тагир Кабиров.

«Штрафы должны «кусаться» и напрягать потенциально нарушителя, потому что иначе в них нет смысла. И, конечно, обязательно должна быть неотвратимость наказания. Я живу в Уфе, и ни наши местные водители, ни пассажиры, никогда ранее не пристегивались, это считалось зазорным. Но как только за это нарушение подняли штрафы, ситуация изменилась. Приведенный пример связан с безопасностью участников движения, однако, есть вещи, которые касаются любого гражданина — это качество окружающей среды», — сказал Тагир Кабиров.

Эксперт отметил, что в городах качество воздуха на 50% и более зависит от количества транспорта и интенсивности его использования.

«Первый вопрос, который давно нужно было решить, это большое количество в городах грузового автотранспорта с мощными двигателями, которые загрязняют окружающую среду и к тому же портят дорожное полотно», — отметил он.

По его словам, увеличение штрафов с 500 рублей до 5 тыс. рублей за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, вполне оправданно.

«Что такое 500 рублей для большегруза? Он сэкономит гораздо больше, если заедет в город и не воспользуется объездной дорогой», — сказал Кабиров.

12 декабря Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД. Так, парламентарии одобрили увеличение в 10 раз штрафов за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Во всех регионах он будет увеличен с 500 рублей до 5 тыс. рублей.

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