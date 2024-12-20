По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы оглашен новый приговор

СК: пятерых участников погрома в аэропорту Махачкалы осудили на сроки до 8,8 лет

Новый приговор оглашен по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет.

Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов и Даниял Нурмагомедов признаны виновными по статьям о массовых беспорядках и несоблюдении требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ).

Им назначены наказания от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

29 октября 2023 года на фоне начала новой войны в секторе Газа в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Протестующие захватили здание и начали обыскивать прибывшие воздушные суда. Они также останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

По данным прокуратуры, участники беспорядков повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 силовиков.

Отмечается, что следователями собрали доказательственную базу о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.