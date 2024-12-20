Экс-министр ДНР раскритиковал заявление о допустимости многоженства в России

По Конституции РФ семья — это союз мужчины и женщины, и заявления о допустимости многоженства в стране только подрывают основной закон. Об этом заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, которого цитирует портал ZOV ДНР.

Комментируя решение Духовного управления мусульман (ДУМ) разрешить в России религиозное многоженство, Андрей Пинчук отметил, что организация, которая делает противоречащие Конституции заявления, «должна автоматически прекращать свое существование».

Он подчеркнул, что экстремистские радикальные формы ислама не имеют к традиционному никакого отношения.

«И тем очевиднее, что именно представители традиционного ислама должны быть первыми, кто с этим экстремизмом борется», — отметил Пинчук.

По его мнению, такие организации, как Духовное управление мусульман (ДУМ) России должны иметь в своей структуре органы по профилактике, недопущению и искоренению экстремизма в исламской среде. Однако вместо этого данная организация продвигает противоречащие законам страны идеи.

«Если вы считаете, что ваше представление о религиозных аспектах выше, чем Конституция, то в этой стране вам просто делать нечего», — заявил Пинчук.

Ранее Духовное управление мусульман России разрешило (https://www.gazeta.ru/social/news/2024/12/19/24668678.shtml) в стране религиозное многоженство.

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