Женщина пожаловалась, что ее дочь отравилась десертом из московского супермаркета

SHOT: москвичка заявила, что ее дочь отравилась желе из супермаркета

Жительница Москвы утверждает, что ее дочь отравилась желе, в котором есть добавка, способная вызвать проблемы с ЖКТ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам москвички, она приобрела для ребенка «Десерт многослойный с фруктовым соком» в магазине по адресу: улица Садово-Кудринская, 8/12. Через час после того, как девочка поела желе, у нее поднялась температура до 38,3 градусов и сильно заболел живот.

При этом женщина подчеркнула, что ребенок ест только домашнюю еду. Она отметила, что и ранее покупала дочери этот продукт, и до этого также обращала внимание на расстройство со стороны ЖКТ ребенка после употребления этого желе.

Как выяснило издание, в состав лакомства входит каррагинан — добавка, которая способна усилить воспалительные процессы в ЖКТ и вызвать аллергию.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок попал в больницу после двух таблеток парацетамола.