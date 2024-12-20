Судимая россиянка утопила подругу, которая вновь напророчила ей тюрьму

В Верхней Туре женщина утопила подругу из-за пророчества. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В августе этого года женщины встретились и устроили застолье, в какой-то момент одна из гостей напророчила Кристине Валеевой реальное лишение свободы. Той настолько не понравилось это высказывание, что она начала драться, а затем вытащила пострадавшую на улицу. Валеева довела знакомую до Верхнетуринского пруда, погрузила ее голову под воду и некоторое время удерживала там силой.

У жертвы, которая страдала детским церебральным параличом, не было шансов. После этого Валееву вновь, как и предсказывала потерпевшая, отправили на скамью подсудимых, по решению суда в заключении она проведет 9 лет и шесть месяцев, матери и сестре потерпевшей в качестве компенсации она заплатит около 2 млн рублей.

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