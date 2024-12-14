В Ленобласти мужчину ударили ножом в живот за попытку погладить собаку

В Ленобласти мужчина попал в больницу после того, как попытался погладить собаку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке Кузьмоловский. По словам возлюбленной 30-летнего пострадавшего, вечером они пришли в компанию, где она знала только своего друга детства. Он и его подруга пришли в компанию с маленькой собакой и спокойно общались с остальными.

В какой-то момент пострадавший попытался погладить животное, но питомцу это не понравилось. Между хозяйкой и мужчиной произошел конфликт, но в какой-то момент женщина ударила оппонента ножом в живот.

«Дама задерживаться и ждать скорую не стала», – сообщается в публикации.

В результате петербуржца госпитализировали с выпадением петель кишечника, пациента экстренно прооперировали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемую ищут. Как рассказала девушка пострадавшего, хозяйка животного во время ссоры могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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