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В Ленобласти мужчину ударили ножом в живот за попытку погладить собаку

Фонтанка: в Ленобласти мужчина получил ранение, попытавшись погладить собаку

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Shutterstock/Nadezhda Zaitceva

В Ленобласти мужчина попал в больницу после того, как попытался погладить собаку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке Кузьмоловский. По словам возлюбленной 30-летнего пострадавшего, вечером они пришли в компанию, где она знала только своего друга детства. Он и его подруга пришли в компанию с маленькой собакой и спокойно общались с остальными.

В какой-то момент пострадавший попытался погладить животное, но питомцу это не понравилось. Между хозяйкой и мужчиной произошел конфликт, но в какой-то момент женщина ударила оппонента ножом в живот.

«Дама задерживаться и ждать скорую не стала», – сообщается в публикации.

В результате петербуржца госпитализировали с выпадением петель кишечника, пациента экстренно прооперировали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемую ищут. Как рассказала девушка пострадавшего, хозяйка животного во время ссоры могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее двух российских школьниц поставили на учет после издевательств над щенком.

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