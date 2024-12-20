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В Москве при поддержке «Роснефти» покажут ледовое шоу Татьяны Навки

В Москве состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик»
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве при поддержке «Роснефти» 20 декабря состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик», сообщает пресс-служба компании.

Посетители шоу смогут увидеть аудиовизуальное шоу по мотивам повести-сказки Эрнста Гофмана.

Шоу поставлено с использованием уникальных спецэффектов и художественной анимации. Также для ледового шоу классическую музыку Петра Чайковского дополнили современными музыкальными партиями.

В спектакле выступят многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, среди которых Камила Валиева, Евгения Тарасова и другие.

Также на лед выйдет и автор шоу, режиссер и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка.

Напомним, в октябре 2024 года при поддержке «Роснефти» в индийском городе Ахмадабал прошли гастроли ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

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