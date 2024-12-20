Компания «Афиша» запустила электронную рождественскую ярмарку, сообщает пресс-служба компании.

В рамках ярмарки среди всех покупателей билетов на новогодние елки будут разыгрываться боксы с подарками.

Боксы будут разыгрываться среди покупателей, которые зарегистрируются на специальном лендинге.

В боксах будут различные подарки, среди которых билеты на колесо обозрения, наборы для творчества, елочные игрушки, умная колонка и другие вещи.

Розыгрыш будет проводиться еженедельно с 19 декабря по 31 января.