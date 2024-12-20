Российские ИТ-компании стали чаще мотивировать людей помогать нуждающимся

Благодаря инициативам российских ИТ-компаний помощь нуждающимся становится частью нашей повседневной жизни, заявил член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Он отметил, что сейчас помочь нуждающимся можно всего одним нажатием кнопки.

«компаниям такие проекты позволяют показать свою социальную ответственность, что очень важно в современном мире. Важно, что наши ИТ-компании уделяют особое внимание помощи нуждающимся, мотивируют пользователей творить добрые дела», — сказал он.

По словам члена правления РОЦИТ, эксперта по информационной безопасности Андрея Ярных, современные технологии открывают новые возможности для добрых дел.

«Российские ИТ-компании используют свои ресурсы, чтобы делать благотворительность простой и понятной. Ведь в конечном итоге от этого выигрывают все», — сказал он.