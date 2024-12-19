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Археологи обнаружили 7000-летнюю глиняную фигурку «инопланетянина»

Daily Star: в Кувейте нашли 7000-летнюю фигурку, похожую на инопланетянина
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Johannes Bergemann

Археологи в Кувейте обнаружили 7000-летнюю глиняную фигурку, «напоминающую инопланетянина», пишет Daily Star.

Археологи, работающие на раскопках в районе Бахра, сделали открытие: они нашли глиняную фигурку возрастом 7000 лет, которая поразила исследователей своим необычным обликом. Фигурка имеет удлиненное лицо, выступающие ноздри и глаза, расположенные так, что они напоминают современные художественные изображения инопланетян.

Профессор Петр Белицкий из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета отметил, что находка вызывает множество вопросов о ее назначении и возможном ритуальном значении для древнего сообщества.

Кроме того, археологи подтвердили существование местного гончарного производства. В ходе раскопок были также обнаружены два типа керамики: импортная, связанная с культурой Убейд, и местная грубая красная керамика, которая также встречается на других памятниках Аравийского полуострова.

Ранее в Нидерландах нашли плиточный пол, частично состоящий из костей животных.

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