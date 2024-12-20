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В Сбере заявили о росте мощностей генеративных моделей

Александр Ведяхин: бизнес активно интегрирует генеративные модели
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Пресс-служба Сбера

Главные тренды международной конференции AI Journey были связаны с Gen-AI-революцией, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью РБК.

Он отметил, что мощность генеративных моделей растет.

«Бизнес активно интегрирует решения с генеративным искусственным интеллектом в свои продукты и услуги, улучшая пользовательский опыт», — сказал Ведяхин.

Говоря про Альянс в сфере искусственного интеллекта, Ведяхин отметил, что за 5 лет работы альянс расширился более чем втрое.

«Со следующего года альянс начнет выпускать рейтинг лучших топ-менеджеров по искусственному интеллекту, которые внедрили ИИ в бизнес-процессы с видимыми эффектами», — рассказал он.

Также Ведяхин рассказал о новой специальности на рынке.

«Появилась новая специальность – промпт-инженер. Он создает команды и библиотеки команд для ИИ-моделей. Ему необходимо разрабатывать правильные запросы для чат-ботов, генераторов и заниматься технической настройкой нейронных сетей», — заключил Ведяхин.

Напомним, международная конференция AI Journey проходила в Москве с 11 по 13 декабря. В этом году на конференцию приехали участники из 48 стран мира, среди которых Турция, Индия, Бразилия, ОАЭ и другие.

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