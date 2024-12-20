Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о трендах в развитии ИИ

Александр Ведяхин: развитие ИИ-агентов станет трендом в 2025 году
close
Пресс-служба Сбера

Трендом 2025 года станет развитие ИИ-агентов, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью РБК.

Он отметил, что раньше ИИ-модели умели общаться с пользователем только через чат-бота, а сейчас они способны открывать программы, вводить данные и переключаться между окнами.

«Это еще на один шаг приближает нас к сильному искусственному интеллекту (Artificial General Intelligence, AGI), включая Practical AGI, под которым мы понимаем практичный и полезный AGI для бизнеса, общества и каждого из нас», — сказал он.

Ведяхин добавил, что появление сильных ИИ-агентов поможет еще больше автоматизировать процессы и выполнение рутинных задач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами