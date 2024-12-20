В Сбере рассказали о трендах в развитии ИИ

Трендом 2025 года станет развитие ИИ-агентов, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью РБК.

Он отметил, что раньше ИИ-модели умели общаться с пользователем только через чат-бота, а сейчас они способны открывать программы, вводить данные и переключаться между окнами.

«Это еще на один шаг приближает нас к сильному искусственному интеллекту (Artificial General Intelligence, AGI), включая Practical AGI, под которым мы понимаем практичный и полезный AGI для бизнеса, общества и каждого из нас», — сказал он.

Ведяхин добавил, что появление сильных ИИ-агентов поможет еще больше автоматизировать процессы и выполнение рутинных задач.