Модель Luxury girl предложила пускать россиян на порносайты через Госуслуги

Блогер и бывшая порноактриса Полина Марченко, известная под псевдонимом Luxury girl, в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что слова президента РФ Владимира Путина о запрете порносайтов демонстрируют внимание к этой проблеме. Она считает, что для посещения порносайтов необходимо ввести верификацию, чтобы у несовершеннолетних не было доступа к взрослому контенту.

«Сегодня несовершеннолетние в нашей стране имеют практически неограниченный доступ к порнографическим материалам. Это недопустимо. У нас есть все инструменты для изменений: портал «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика могут стать платформами для введения возрастной верификации на сайтах с контентом для взрослых. Такие меры не только защитят детей, но и повысят уровень ответственности и осознанности среди взрослых. Наша задача — найти баланс между свободой и моральной ответственностью. Контент для взрослых должен быть доступен только той аудитории, которой он предназначен. Это не вопрос запретов, это вопрос культурного и этического выбора, который определяет лицо нашей страны», — сказала она.

Марченко также отметила, что в гармоничных отношениях потребность в посещении порносайтов снижается. По ее словам, России нужно работать над укреплением семейных ценностей, и она со своей стороны готова поддерживать меры на пути к этому.

«Укрепление семейных ценностей, уже ставшее вектором развития нашего государства и общества, — это не просто идеал, но ключевой механизм, способный трансформировать отношения в обществе. В гармоничных, счастливых семьях потребность в обращении к контенту подобного рода значительно снижается. Именно семейная близость и доверие формируют моральные ориентиры, которые защищают подрастающее поколение от влияния неподобающих материалов. Я убеждена, что мы, как общество, можем работать над укреплением традиционных ценностей, сохраняя моральные ориентиры для будущих поколений», — пояснила она.

19 декабря на прямой линии президенту РФ задали вопрос о возможности блокировки порносайтов. В ответ Путин заявил, что порнографический контент и соответствующие сайты посещают во всем мире, это не только российская проблема. Он также отметил, что россиянам необходимо предложить альтернативу.

Также во время прямой линии был задан вопрос о призывах к запретам абортов со стороны Русской Православной церкви. Путин отметил, что необходимо, чтобы от религии не страдало общество. Также президент призвал помнить и о праве женщины выбирать, отметив, что подобные вопросы на пресс-конференции не решаются.

Ранее депутат Милонов предложил заменить порносайты знакомствами на «Госуслугах».