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Родителей здорового ребенка, собравших на его лечение $60 тысяч, обвинили в мошенничестве

В Австралии судят пару, собиравшую деньги для лечения их якобы больного сына
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7news

В Австралии родители собирали деньги на лечение от несуществующего рака для своего маленького сына, говорится на портале News.com.au.

Бен Миллер и Мишель Бодзар из Аделаиды собирали деньги на лечение их шестилетнего сына. Пара утверждала, что мальчик болен раком, и заставляла его передвигаться в инвалидном кресле.

Также сообщается, что родители побрили ребенку голову и сбрили брови, чтобы имитировать лечение стереотаксической радиотерапией. Таким образом им удавалось получать пожертвования от неравнодушных австралийцев, всего они получили $60 тыс. (почти 6,2 млн рублей).

После очередного заседания Миллера отпустили под залог, запретив ему видеться с партнером и другими детьми. Мужчину обвиняют в обмане других людей ради личной выгоды. Бодзар пока остается под стражей. Двое детей пары были отданы на попечение их родственнику.

Ранее женщина с Камчатки, лишенная родительских прав, полгода жила на детские пособия.

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