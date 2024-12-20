Россиянин не смог завести свою машину и украл аккумулятор из соседней

Барнаулец не завел свое авто, украл аккумулятор из соседнего, но так и не уехал

Житель Барнаула не смог завести свою машину, украл аккумулятор у соседа и попал под административную статью. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, после посещения бара мужчина решил добраться дома на собственном автомобиле. Он сел за руль, но машина не завелась. Он не собирался отказываться от задуманного, поэтому подошел к соседнему авто, открыл капот и забрал расположенный там аккумулятор себе. Однако это не реанимировало его машину. Полицейские раскрыли преступление по горячим следам, а устройство вернули владельцу.

«Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества), ему назначен штраф в размере 3000 рублей», — говорится в постановлении управления.

Ранее челябинец лег на дорогу и украл машину у водительницы, которая хотела ему помочь.