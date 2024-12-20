Избили и отрезали волосы: группа подростков попала под уголовную статью за хулиганство

В Новосибирске поймали подростков, которые избили сверстников у ТЦ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения группы несовершеннолетних на подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел 15 декабря возле торгового центра в Центральном районе города. Как установили правоохранители, несовершеннолетние грубо нарушили общественный порядок — избили двух тинейджеров по голове и лицу, а затем отрезали одному из них прядь волос. По предварительной информации, хулиганы действовали по предварительному сговору.

«На период следствия судом в отношении двух фигурантов по делу избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали в ведомстве.

В следственных органах обратили внимание родителей и подростков, что уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности наступает с 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области банда подростков держит в страхе целый поселок.