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Wildberries поможет ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Черном море

Wildberries направит оборудование волонтерам движения «Экосистема»
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Росмолодежь

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) поможет ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщает пресс-служба компании.

Компания закупит и отправит волонтерам экологического движения «Экосистема», которые принимают участие в очистке прибрежной зоны возле Анапы, респираторы, перчатки, мешки для стройматериалов и мусорные полиэтиленовые мешки.

Также в компании заявили о готовности оказать дополнительную помощь при необходимости.

Напомним, 15 декабря нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным данным, из двух танкеров вытекло около 3,7 тыс. тонн мазута.

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