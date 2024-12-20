Wildberries поможет ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Черном море

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) поможет ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщает пресс-служба компании.

Компания закупит и отправит волонтерам экологического движения «Экосистема», которые принимают участие в очистке прибрежной зоны возле Анапы, респираторы, перчатки, мешки для стройматериалов и мусорные полиэтиленовые мешки.

Также в компании заявили о готовности оказать дополнительную помощь при необходимости.

Напомним, 15 декабря нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным данным, из двух танкеров вытекло около 3,7 тыс. тонн мазута.