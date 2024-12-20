Названы лучшие молодые математики России 

Лучших математиков страны в возрасте до тридцати лет наградили в Санкт-Петербурге. Лауреатами ежегодной премии «Математическая прогрессия» стали авторы прорывных исследований и победители международных конкурсов – 86 студентов и аспирантов из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Награда учреждена в 2015 году Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и компанией «Газпром нефть». Как сообщили организаторы премии, общая сумма стипендий и грантов для ее лауреатов превысила 110 млн рублей.

За десять лет «Математическая прогрессия» стала одним из самых успешных российских проектов, поддерживающих точные науки и образование, отметил начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль. По его словам, благодаря своей программе социнвестиций «Родные города» компания вместе с СПбГУ создала в Северной столице сильный научно-образовательный центр, который объединил лучших математиков страны.

«Мы заинтересованы в развитии российской математической школы и продолжим поддерживать этот долгосрочный проект. Ведь, кроме прогресса теоретической математики, работы участников «Математической прогрессии» позволяют в конечном итоге совершенствовать реальные вычислительные алгоритмы и в ряде случаев создавать новые технологии», – сказал Дыбаль.

В этом году лауреатами премии стали многократные чемпионы международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и Иван Гайдай-Турлов, победитель олимпиады СПбГУ по программированию в командном зачете Федор Ушаков и золотой медалист олимпиады «Я – профессионал», обладатель второго места на конкурсе А. Мебиуса Алексей Львов.

«Будущее нашей страны, да и всего мира, сильно зависит от науки, и математика играет центральную роль в большинстве областей, прикладных и фундаментальных», – подчеркнул научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат медали Филдса Станислав Смирнов.

По его словам, многие выпускники факультета уже успешно работают в ведущих университетах и компаниях.

«Я надеюсь, что с годами вклад наших исследователей в развитие науки и общества будет только расти», – добавил он.