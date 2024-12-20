Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы лучшие молодые математики России 

Сильнейших ученых определили эксперты РАН и СПбГУ
close
«Газпром нефть»

Лучших математиков страны в возрасте до тридцати лет наградили в Санкт-Петербурге. Лауреатами ежегодной премии «Математическая прогрессия» стали авторы прорывных исследований и победители международных конкурсов – 86 студентов и аспирантов из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром нефть».

Награда учреждена в 2015 году Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и компанией «Газпром нефть». Как сообщили организаторы премии, общая сумма стипендий и грантов для ее лауреатов превысила 110 млн рублей.

За десять лет «Математическая прогрессия» стала одним из самых успешных российских проектов, поддерживающих точные науки и образование, отметил начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль. По его словам, благодаря своей программе социнвестиций «Родные города» компания вместе с СПбГУ создала в Северной столице сильный научно-образовательный центр, который объединил лучших математиков страны.

«Мы заинтересованы в развитии российской математической школы и продолжим поддерживать этот долгосрочный проект. Ведь, кроме прогресса теоретической математики, работы участников «Математической прогрессии» позволяют в конечном итоге совершенствовать реальные вычислительные алгоритмы и в ряде случаев создавать новые технологии», – сказал Дыбаль.

В этом году лауреатами премии стали многократные чемпионы международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и Иван Гайдай-Турлов, победитель олимпиады СПбГУ по программированию в командном зачете Федор Ушаков и золотой медалист олимпиады «Я – профессионал», обладатель второго места на конкурсе А. Мебиуса Алексей Львов.

«Будущее нашей страны, да и всего мира, сильно зависит от науки, и математика играет центральную роль в большинстве областей, прикладных и фундаментальных», – подчеркнул научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат медали Филдса Станислав Смирнов.

По его словам, многие выпускники факультета уже успешно работают в ведущих университетах и компаниях.

«Я надеюсь, что с годами вклад наших исследователей в развитие науки и общества будет только расти», – добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами