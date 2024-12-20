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Арестованного по делу об убийстве Кириллова заподозрили в склонности к побегу

ТАСС: обвиняемый в подрыве генерала Кириллова на свободе может скрыться
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Софья Сандурская/ТАСС

Ахмаджон Курбонов, которого арестовали по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Игоря Кириллова и его помощника, может скрыться от следствия при избрании мягкой меры пресечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится, что если Курбонову изберут более мягкую меру пресечения, то он может скрыться от следствия и суда, а также угрожать свидетелям и другим участникам расследования. Есть еще подозрения, что обвиняемый может уничтожить доказательства.

До этого свидетели и потерпевшие своими показаниями подтвердили причастность Курбонова к теракту против Кириллова.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химическом оружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы», и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Ранее Медведев пообещал наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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