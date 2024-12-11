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Владелец калининградской сети пиццерий торговал марихуаной и попался

Сеть пиццерий из Калининградской области продавала клиентам наркотики

В Калининградской области накрыли сеть пиццерий, где торговали наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Недавно полицейским стало известно, что владелец местной сети пиццерий имеет дополнительный доход в виде продажи запрещенных веществ.

«Бизнесмен приобретал наркотики у знакомого из поселка Хрустального Славского района Калининградской области. Затем продавал запрещенные вещества клиентам, в том числе посетителям своих кафе. Кроме того, он сбывал крупные партии криминального товара партнеру по бизнесу и одному из работников заведения для последующей реализации», — говорится в публикации.

В итоге силовики пресекли противоправную деятельность, задержав четверых подозреваемых. В ходе обысков, проведенных в пиццерии и по месту их жительства, обнаружили и изъяли более 4,5 кг марихуаны. Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических веществ, фигуранты находятся под стражей.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.

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