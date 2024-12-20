Эндокринолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Она подчеркнула, что белок, кальций и другие макро- и микроэлементы без липидов не усваиваются в организме человека. Такие продукты не насыщают, добавила Калошина.

Эндокринолог отметила, что в обезжиренные молочные продукты добавляют крахмал, сахар и загустители, что усиливает их калорийность в несколько раз.

По ее словам, покупателям следует выбирать продукцию со средним процентом жирности 3,5%.

До этого диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что трансжиры считаются самым вредным видом жиров, содержащимся в пище. В том числе они есть в молочных продуктах, из-за чего сегодня врачи призывают не злоупотреблять ими.

Ранее диетолог перечислил продукты, в которых содержится самый опасный тип жиров.