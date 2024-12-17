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Врач объяснил, в каких продуктах содержатся трансжиры и чем они опасны

Диетолог Кабанов: в молочной продукции содержится много транжиров

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Трансжиры считаются самым вредным видом жиров, содержащимся в пище. В том числе они есть в молочных продуктах, из-за чего сегодня врачи призывают не злоупотреблять ими, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов Общественной службе новостей.

Транс-изомеры жирных кислот бывают как природного, так и искусственного происхождения. В молочных продуктах их содержание достигает 8%, и избежать этого нельзя — просто следует учитывать при составлении рациона, считает врач.

«Раньше мы не обращали внимания на этот аспект, но сейчас ученые всего мира бьют тревогу и доказывают вред чрезмерного употребления молочной продукции, как раз в связи с наличием в ней насыщенных и трансжиров», — заявил он.

Что касается последствий, то неумеренное потребление трансжиров может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение. Также они плохо отражаются на мужской и женской фертильности, а у беременных женщин повышают риск врожденных отклонений и нарушают метаболизм плода. В целом трансжиры вызывают хроническое воспаление в организме и повышают риск развития онкозаболеваний.

Взрослому человеку допустимо потреблять не более 2 граммов трансжиров в сутки. Помимо жирной молочки, они содержатся в фастфуде, жирном жареном мясе.

Ранее диетолог перечислил продукты, в которых содержится самый опасный тип жиров.

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