В Курганской области собака напала на мальчика и изуродовала ему лицо

В Курганской области ребенок попал в больницу после нападения собаки породы хаски. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в селе Введенское. Как рассказала мать 13-летнего мальчика, он шел с тренировки, когда из одного из дворов выбежало животное и повалило школьника на снег. Питомец местного жителя кусал пострадавшего за лицо, но после того, как школьник бросил в хаски свои вещи, животное отстало.

Приехавшие на место медики госпитализировали ребенка, где ему наложили швы. После лечения мальчику понадобится пластическая операция.

Родители школьника уже обращались к владельцу животного.

«Семья пыталась урегулировать проблему с хозяином собаки мирным путем. Однако тот оказался и просил все вопросы решать в суде», – сообщается в публикации.

Известно, что животное уже нападало на другого ребенка, но он не пострадал.

«Родители просили хозяина принять меры, на что он заверил, что не выпускает собаку со двора. В этот раз мужчина объяснил инцидент тем, что собака вырвалась», – поделились журналисты.

В полиции на данный момент проводят проверку по факту инцидента. Местные жители тем временем стали провожать детей на учебу и встречать после занятий, опасаясь нападения собаки.

Ранее в Архангельской области пенсионер спасал свою собаку и провалился под лед.