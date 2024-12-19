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Российские врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью

В Липецке врачи спасли пожилую женщину с гигантской опухолью
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Pixabay

В Липецке медики спасли 80-летнюю пенсионерку, у которой в животе была гигантская опухоль. Об этом сообщают «Вести Липецк» со ссылкой на главу регионального управления здравоохранения Ольгу Маркову.

По информации издания, пожилую пациентку привезли на машине скорой помощи в Сокольскую больницу. Женщина жаловалась на боли и слабость, а также у нее значительно увеличился живот.

Медики осмотрели пенсионерку и приняли решение экстренно прооперировать ее — это заняло около двух часов. За это время врачи откачали десять литров жидкого гноя и удалили пациентке матку.

Следующие три дня врачи боролись за жизнь женщины. После этого пенсионерка еще две недели провела в стационаре, а затем ее отпустили домой.

Ранее опухоль размером с мяч удалили пенсионерке новосибирские хирурги.

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