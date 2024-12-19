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Опухоль размером с мяч удалили пенсионерке новосибирские хирурги

В Новосибирске врачи удалили у пенсионерки опухоль размером с мяч

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Pixabay

Хирурги-онкологи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (НМИЦ) спасли пенсионерку с двумя злокачественными опухолями. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

68-летняя пенсионерка длительное время не обращалась за медицинской помощью, когда она была госпитализирована в клинику, у нее было обнаружено новообразование яичника диаметром 20 см.

Опухоль занимала всю полость малого таза, сдавливала органы брюшной полости и проникала в сосудистую систему. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, во время подготовки к операции в сердце пациентки была обнаружена еще одна опухоль.

«Пациентка не просто очень поздно обратилась за помощью, она длительное время не обращала на себя внимание, не проходила обязательный профилактический осмотр гинеколога 1 раз в год и, только когда опухоль начала увеличивать размер живота, задумалась. Все это в итоге повлекло гораздо больший объем хирургической травмы и химиотерапии, чем мог быть на ранних стадиях», — рассказала директор института онкологии и нейрохирургии Алена Чернышова.

Спустя месяц после удаления опухоли яичника пациентке провели операцию по удалению новообразования на сердце. Женщину выписали из стационара, она чувствует себя удовлетворительно и проходит гормональную терапию под наблюдением двух команд онкологов и кардиологов.

Ранее нижегородские онкологи спасли россиянку с десятикилограммовой опухолью.

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