СберСеллер представил новый фирменный стиль

СберСеллер представил обновленный фирменный стиль. Об этом сообщает пресс-служба сейлз-хауса группы Сбер.

Как уточнили в компании, новый стиль оформления будет применяться для подготовки коммерческих предложений, официальных блогов и других внешних коммуникаций. Отмечается, что визуальный язык обновленного фирменного стиля воплощает концепцию «фокуса внимания», подчеркивая стремление компании к более близкому взаимодействию с клиентами, предлагая решения на пересечении технологий и эмоций.

Директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко рассказала, что на сегодняшний день внимание является ценным ресурсом. По ее словам, это своего рода капитал бренда, который помогает выделяться и оставаться актуальными.

«Мы в СберСеллере не просто следим за трендами, но и создаем новые стандарты работы с фокусным вниманием аудитории. Наш фирменный стиль отражает философию компании и помогает точнее раскрывать идеи и предложения клиентам и партнерам», — добавила она.

В СберСеллере отметили, что цель компании заключается не только в привлечении внимания, но и в том, чтобы сделать каждое взаимодействие с брендом более осмысленным, индивидуализированным и эмоционально насыщенным с помощью визуальных коммуникаций.

«Динамическое изменение цветовых решений и постоянно изменяющиеся 3D-объекты отражают философию бренда и акцентируют внимание на работе с аудиторией», — говорится в заявлении.

Ключевыми элементами обновленного стиля стали органичные формы и 3D-иконки, а также динамичная цветовая палитра, вдохновленная тепловыми картами, и минималистическая типография.