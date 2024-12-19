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В администрации одного из районов Северной Осетии прошли обыски

В администрации Ардонского района Северной Осетии прошли обыски
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Global Look Press

В администрации Ардонского района Северной Осетии прошли обыски. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа 15».

По данным источников Telegram-канала, сотрудников районной администрации с девяти утра держат в фойе. Отмечается, что оперативные работники не разрешают им передвигаться по зданию.

По данным источников, в администрации изымают документы. Причины обысков не объясняются. Оперативные мероприятия проводит республиканский отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями.

В сентябре сообщалось, что в Северной Осетии представителей регионального министерства труда и социального развития подозревают в заключении более полусотни государственных контрактов без проведения конкурентных процедур. О возбуждении уголовного дела в своем Telegram-канале сообщила республиканская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Сибири бывшему главе города вынесли приговор за взятку и превышение служебных полномочий.

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