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Чиновников Минтруда Северной Осетии подозревают в заключении госконтрактов без конкурсов

Прокуратура: в Минтруда Северной Осетии 53 госконтракта заключены без конкурсов

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В Северной Осетии представителей регионального министерства труда и социального развития подозревают в заключении более полусотни госконтрактов без проведения конкурентных процедур. О возбуждении уголовного дела в своем Telegram-канале сообщает республиканская прокуратура.

В публикации отмечается, что проверка проводилась совместно с управлением ФСБ России по РСО-Алания.

Следственные органы полагают, что в период с января 2022 по май 2023 года должностными лицами регионального Министерства труда и социального развития без проведения необходимых конкурсных процедур были заключены 53 госконтракта на сумму свыше 35 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору).

О задержании руководителя министерства труда и социального развития РСО – Алания Алины Айдаровой накануне сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По предварительной информации, причиной могли стать махинации со средствами, выделенными на детский отдых.

Ранее сообщалось, что в Сибири бывшему главе города вынесли приговор за взятку и превышение служебных полномочий.

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