В Нидерландах нашли плиточный пол, частично состоящий из костей животных

Археологи обнаружили в Алкмаре (Северная Голландия) плиточный пол, частично заполненный пястными и плюсневыми костями крупного рогатого скота. Об этом сообщает издание Arkeonews.

Пол, частично заполненный «плиткой» из коровьих костей, был обнаружен во время ремонта малоэтажного жилого дома в Алкмаре. Эти кости использовались для замены утраченных или поврежденных глиняных плиток. Подобная практика, как оказалось, встречалась лишь в провинции Северная Голландия.

Все кости были обрезаны до одинаковой высоты и аккуратно уложены: в одной части пола кости располагались верхней стороной вверх, а в другой — срезанной нижней стороной. Причины использования костей остаются загадкой. Возможно, они были выбраны из-за связи с местной торговлей или деятельностью, которая велась в здании в тот период. Также кости могли служить дешевым способом заполнить пробелы на месте утраченной плитки.

«Плитка могла стереться от интенсивного использования, и вполне возможно, что кости использовались либо по функциональной, либо по символической причине», — объяснила археолог Нэнси-де Йонг из Университета Амстердама.

Само здание, расположенное на улице Ахтердам, было построено в 1609 году, однако полы, скорее всего, датируются 15 веком. Археологи предполагают, что они могут быть частью более старой конструкции, оставшейся на месте при строительстве нового дома.

Сейчас работы по раскопкам продолжаются. Исследователи надеются раскрыть размеры первоначального пола и получить больше информации о его использовании. Также будет проведено изучение костей и плитки, чтобы точно установить время, когда они были уложены.

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