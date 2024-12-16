Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах нашли плиточный пол, частично состоящий из костей животных

Arkeonews: в Северной Голландии нашли пол, частично состоящий из коровьих костей

close
Team Archaeology, Municipality of Alkmaar

Археологи обнаружили в Алкмаре (Северная Голландия) плиточный пол, частично заполненный пястными и плюсневыми костями крупного рогатого скота. Об этом сообщает издание Arkeonews.

Пол, частично заполненный «плиткой» из коровьих костей, был обнаружен во время ремонта малоэтажного жилого дома в Алкмаре. Эти кости использовались для замены утраченных или поврежденных глиняных плиток. Подобная практика, как оказалось, встречалась лишь в провинции Северная Голландия.

Все кости были обрезаны до одинаковой высоты и аккуратно уложены: в одной части пола кости располагались верхней стороной вверх, а в другой — срезанной нижней стороной. Причины использования костей остаются загадкой. Возможно, они были выбраны из-за связи с местной торговлей или деятельностью, которая велась в здании в тот период. Также кости могли служить дешевым способом заполнить пробелы на месте утраченной плитки.

«Плитка могла стереться от интенсивного использования, и вполне возможно, что кости использовались либо по функциональной, либо по символической причине», — объяснила археолог Нэнси-де Йонг из Университета Амстердама.

Само здание, расположенное на улице Ахтердам, было построено в 1609 году, однако полы, скорее всего, датируются 15 веком. Археологи предполагают, что они могут быть частью более старой конструкции, оставшейся на месте при строительстве нового дома.

Сейчас работы по раскопкам продолжаются. Исследователи надеются раскрыть размеры первоначального пола и получить больше информации о его использовании. Также будет проведено изучение костей и плитки, чтобы точно установить время, когда они были уложены.

Ранее ученые определили авторов загадочной наскальной живописи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами