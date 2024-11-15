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Женщина скрывалась девять лет после того, как ослепила кислотой любовницу мужа

В Таиланде обманутая мужем жена облила кислотой соперницу и скрывалась 9 лет

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Depositphotos

В Таиланде поймали женщину, которая решила отомстить любовнице мужа и облила ее кислотой, пишет The Thaiger.

На днях полиция задержала в городе Сонгкхла 59-летнюю тайку, которая совершила преступление на почве ревности и более девяти лет избегала ареста. Инцидент произошел в июне 2015 года, тогда женщина плеснула в лицо кислотой своей сопернице.

По версии следствия, незадолго до этих событий обвиняемая узнала, что ее муж-швед поехал в одиночку на отдых во Вьетнам, где познакомился с местной жительницей и завел с ней роман. Законная супруга иностранца узнала об этих отношениях, и когда тот пригласил вьетнамку в Таиланд, поссорилась с женщиной у отеля, где она остановилась с ее мужем.

Оскорбленная тайка вылила на любовницу супруга кислоту, которую перед этим купила в ближайшем магазине. В результате жертва получила тяжелые травмы, включая постоянную слепоту на оба глаза. Кроме того, кожа на ее руках, ногах и груди также была сильно повреждена.

Ранее судимый россиянин вновь отправился в колонию за то, что лишил соперника глаза из ревности.

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