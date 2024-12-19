В Москве подвели итоги международного форума по деловому туризму

Масштабы Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который прошел в Москве во второй раз, значительно расширились. Об этом рассказала руководитель отдела развития и продвижения Тюменской области Ольга Наумова, сообщает «Ведомости».

Так, второй конгресс его посетили 1300 человек из 17 стран, что почти в два раза превышает количество участников предыдущего года. При этом мероприятие длилось два дня и включало в себя 13 деловых сессий, на которых выступали более 50 российских и зарубежных специалистов.

Одной из новых инициатив стали специальные зоны для встреч, которые предоставили участникам возможность планировать личные беседы и обсуждать вопросы сотрудничества. Также были организованы две выставочные площадки: одна сосредоточилась на туристических компаниях российских регионов, а другая — на бизнес-проектах стран БРИКС.

«Очень важно, что есть отдельные стенды регионов и иностранных государств. Сама программа сплотила российские и иностранные компании», — добавила Наумова.

Как отметил первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов, участники прошедшего в прошлом году конгресса положительно отозвались о международном формате Meet Global MICE Congress: BRICS Edition.

«Деловой туризм является одним из приоритетных направлений для Москвы», — сказал он.

По его словам, столица содействует развитию данной сферы. Для этого, добавил он, город проводит большие международные мероприятия, а также принимает участие в бизнес-миссиях за границей.

Заместитель председателя Индийского бюро по продвижению Амареш Кумар Тивари отметил, что сейчас мнения о Москве в мире сильно разнятся, однако подобные конгрессы служат мощным инструментом для изменения восприятия города.

Представители MICE-отрасли стран БРИКС акцентировали внимание на заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с Москвой, отмечая, что столица России обладает значительным туристическим потенциалом, который актуален и для деловых путешественников.