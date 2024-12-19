Эксперты объяснили требование Роскомнадзора по адресам, использующим VPN

18 декабря на портале проектов нормативных правовых актов появился приказ Роскомнадзора, согласно которому устанавливается обязанность операторов связи представлять в ведомство информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование.

СМИ сообщили, что РКН после принятия документа сможет получать информацию о пользователях, которые посещают заблокированные сайты.

Новость о публикации быстро разлетелась по интернету — многие сочли такое решение как намерение ведомства собирать данные о пользователях, обходящих блокировки с помощью VPN, чтобы ограничить им доступ в Сеть. В РКН вскоре заявили, что не планируют этого делать.

Председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Парламентской газетой» выразил мнение, что РКН намерен провести оценку регулятивного воздействия.

«Он хочет знать и понимать, какая часть аудитории российского сегмента интернета попадает на запрещенные сайты в обход блокировок, и таким образом определить степень их эффективности в принципе», — предположил Клименко.

При этом он не исключил, что собранная информация о пользователях может в дальнейшем применяться для разработки более мощных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

В декабре Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России.

В заявлении ведомства уточняется, что доступ к сервису был ограничен в связи с нарушением требований законодательства РФ. Подчеркивается, что их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации.

Ранее в РФ заблокировали счета тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма.