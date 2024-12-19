Родителям в Подмосковье напомнили о подарочных наборах при рождении ребенка

Молодым родителям в Московской области напомнили о возможности получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», сообщает пресс-служба минздрава региона.

В ведомстве рассказали, что всего с начала 2024 года было выдано более 3 тыс. подарочных наборов.

«В подарочном наборе собрано все самое необходимое для мамы и ребенка», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что в набор входит более 50 предметов, среди которых игрушки, постельное белье, средства гигиены и другие вещи.

Напомним, получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарочные наборы выдают на каждого малыша.