Лучший бомбардир ВХЛ рассказал о переезде с семьей в Норильск

Игрок хоккейного клуба «Норильск» Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Данила Дяденькин, занимающий первое место в таблице бомбардиров лиги в текущем сезоне, рассказал «Газете.Ru», как он с женой и маленьким ребенком переехал в Норильск.

Дяденькин отметил, что в прошлом году он жил один на Таймыре.

«Семья помогает мне прежде всего переключиться от хоккея. Маленькому ребенку нужно уделять должное внимание. Это очень помогает», — сказал он.

Также хоккеист рассказал, как он и его семья перенесли первую полярную ночь.

«Мы семья и двигаемся все вместе в любом городе, вне зависимости от погодных условий», — отметил он.

В текущем сезоне Дяденькин занимает первое место в таблице бомбардиров ВХЛ, забросив 19 шайб в 35 матчах.

Напомним, хоккейный клуб «Норильск» был создан в 2023 году при поддержке «Норникеля».

Ранее стало известно, что ХК «Норильск» победил в красноярском дерби против ХК «Сокол» со счетом 5:3.