Россиянин изнасиловал жену друга на его глазах, угрожая ножом

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании жены своего друга у него на глазах. Об этом сообщает «Уфа Новости».

По предварительной информации издания, инцидент произошел, когда двое 40-летних друзей употребляли спиртное и решили прогуляться. Один из них захотел в туалет и попросился зайти ко второму домой. Однако, выйдя из уборной, он схватил нож и приставил его к горлу супруги товарища.

После этого злоумышленник изнасиловал женщину. При этом он заставил друга снимать происходящее на камеру мобильного телефона, угрожая в случае отказа надругаться и над ним.

Предварительно, злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее пьяный мужчина вышел голым из шкафа и попытался изнасиловать соседку.