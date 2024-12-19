В Подмосковье стартовал новогодний «Марафон добра» для воспитанников детских домов

В Подмосковье стартовал новогодний «Марафон добра», в рамках которого волонтеры покажут представления и подарят подарки воспитанникам детских домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Всего волонтеры поздравят более 300 детей в 9 городских округах.

На сегодняшний день свои подарки уже получили дети в Электростали и Ногинске.

Теперь «Марафон добра» отправится в Наро-Фоминск, Королев, Воскресенск, Коломну, Орехово-Зуево, Люберцы и Рузу.

Напомним, акция «Марафон добра» была запущена в 2020 году. Тогда, в период пандемии, сотрудники расчетного центра поздравляли детей на улице, соблюдая дистанцию и масочный режим.