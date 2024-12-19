Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье стартовал новогодний «Марафон добра» для воспитанников детских домов

Более 300 детей в Подмосковье поздравят с Новым годом в рамках «Марафона добра»

close
Shutterstock

В Подмосковье стартовал новогодний «Марафон добра», в рамках которого волонтеры покажут представления и подарят подарки воспитанникам детских домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Всего волонтеры поздравят более 300 детей в 9 городских округах.

На сегодняшний день свои подарки уже получили дети в Электростали и Ногинске.

Теперь «Марафон добра» отправится в Наро-Фоминск, Королев, Воскресенск, Коломну, Орехово-Зуево, Люберцы и Рузу.

Напомним, акция «Марафон добра» была запущена в 2020 году. Тогда, в период пандемии, сотрудники расчетного центра поздравляли детей на улице, соблюдая дистанцию и масочный режим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами