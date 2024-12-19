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Суд Мадрида рассмотрел требование российского СМИ о взыскании с Google неустойки

Суд Мадрида рассмотрел требование Tsargrad.tv о взыскании с Google неустойки

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Shutterstock

Суд первой инстанции Мадрида признал допустимым рассмотрение требования Tsargrad.tv признать решение российского суда о взыскании с IТ-корпорации Google многомиллиардной неустойки.

Издание напоминает, что летом 2020 года его миллионный аккаунт на YouTube был заблокирован без предупреждений и юридических оснований. После чего редакция обратилась в российский суд, который впоследствии обязал Google восстановить профиль и возобновить исполнение договора по монетизации канала.

Кроме того, суд взыскал с корпорации неустойку, составившую 100 тысяч рублей в день, которая в общей сумме дошла до миллиарда рублей.

Выплачивать неустойку IT-компания отказалась, поэтому ее оштрафовали на миллиард рублей. Уточняется, что деньги изданию были выплачены, однако канал на YouTube так и не разблокировали. Google вновь был оштрафован, но уже не сумел выплатить компенсацию, решив обанкротить свое подразделение в России. После чего последовало обращение в Испанский суд.

«Есть основания полагать, что испанский государственный суд рассматривает вопрос о возможности признания государственного решения России на территории Испании как вопрос своей исключительной компетенции», — отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

В начале декабря некоммерческая организация «Фонд православного телевидения», владелец телеканала «Спас», обвинила материнскую компанию Google, Alphabet Inc., в «систематическом и преднамеренном» уклонении от обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности.

В заявлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывается, что корпорация скрыла данные о размере и характере своих финансовых обязательств перед российскими телеканалами, что является важной информацией для акционеров Alphabet.

Ранее «Гугл» попросил взыскать 130,2 млрд рублей с Google Ireland Limited.

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