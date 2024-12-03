Владелец «Спаса» подал жалобу на Google

Некоммерческая организация «Фонд православного телевидения», владелец телеканала «Спас», обвинила материнскую компанию Google, Alphabet Inc., в «систематическом и преднамеренном» уклонении от обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. Об этом сообщает РБК.

В заявлении, направленном 11 ноября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывается, что корпорация скрыла данные о размере и характере своих финансовых обязательств перед российскими телеканалами, что является важной информацией для акционеров Alphabet.

Отмечается, что в настоящее время долг компании Google в России — ООО «Гугл» — перед местными телеканалами по судебной неустойке оценивается в 8 ундециллионов рублей. Ундециллион — это число с 36 нулями, что соответствует примерно $8 квадриллионам, что многократно превосходит общий объем денежной массы в мире (по состоянию на второй квартал 2024 года — $129,3 трлн). Эта сумма компенсации является следствием штрафа, наложенного Арбитражным судом Москвы в марте 2023 года за неисполнение требования по восстановлению аккаунтов российских СМИ на платформе YouTube.

Исковые заявления против компании были поданы такими телеканалами, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», RT, «Общественное телевидение России» и другими. За невыполнение решения суда начисляется ежедневная неустойка в размере 100 тыс. рублей в течение девяти месяцев после его вступления в силу, которая удваивается каждую неделю без ограничения общей суммы.

На прошлой неделе Канада подала в суд на американскую корпорацию Alphabet (владелец Google), обвиняя технологического гиганта в злоупотреблениях на рынке интернет-рекламы.

Ранее минюст США захотел обязать Google продать свой браузер.