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В сети опубликовали премьерный выпуск проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой»

Химик Оганов назвал США «жестким местом»

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Татарка FM/RUTUBE

В сети состоялась премьера нового проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой», в котором расскажут о профессионалах, являющихся лидерами в своем деле, сообщает пресс-служба проекта.

В первом выпуске кристаллограф-теоретик, химик, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов рассказал Лилии Абрамовой (Татарка FM) о причинах возвращении в Россию и сложностях работы за границей.

Как отметил Оганов, после переезда в США он долго не мог там адаптироваться и хотел уехать.

«В США очень сложно, это жесткое место. Первые 3 года я хотел оттуда уехать, так как очень тяжело адаптироваться. Америка – это другой континент», — сказал он.

Оганов добавил, что в США у людей другой менталитет и отношение к жизни.

«В США я превратился в машину по написанию грамот. Это не то, о чем я мечтал. В США нет возможностей для дальнейшего развития», — отметил он.

Также Оганов рассказал, что был поражен, как приятно изменилась Россия.

«Раньше Москва была неуютной. Сейчас ощущение, что я будто в декорациях из фильма про XXII век. Не только Москва, я много путешествую по России. Я вижу, что вся страна превращается в космолет», — сказал он.

Говоря о жизненном пути, Оганов отметил, что ощущение счастья зависит от самореализованности.

«Уровень счастья и гармонии во многом является индикатором зрелости. У любого человека есть красота, здоровье и много поводов для радости. Если человек этого не видит, то значит есть какая-то проблема. Прежде всего надо найти себя», — сказал он.

Также в интервью Оганов рассказал о вере в Бога, стремлениях, счастье, воспитании детей и других вещах.

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