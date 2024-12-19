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Пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей, которые копила всю жизнь

В Омске пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей, поверив мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

Телефонные мошенники запугали пенсионерку из Омска уголовным делом, заставили ее обналичить накопления и перевести их на указанные счета. Об этом сообщает УМВД Омской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пожилая жительница Омска. Женщина сообщила, что с ней связались неизвестные, которые сообщили, что с ее банковского счета неизвестные лица пытаются совершить перевод в недружественную страну.

Запугав потерпевшую уголовным преследованием, аферисты убедили женщину в том, что накопления необходимо обналичить и перевести на якобы безопасный счет. Напуганная пенсионерка выполнила все указания «силовиков» и отправила на указанные ими реквизиты 2,5 млн рублей, которые вместе с мужем копила всю жизнь.

До этого сообщалось, что в Белгороде 60-летняя местная жительница лишилась сбережений после сообщения от «коллеги». Под предлогом сохранения средств ее убедили перевести сбережения на указанные мошенниками счета. Так женщина отправила преступникам почти 1,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянка продала ценные бумаги и озолотилаhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/11/20/24433099.shtml мошенников почти на 50 млн рублей.

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