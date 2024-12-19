В Департаменте культуры Москвы рассказали о будущем детских школ искусств

Сокращение финансирования детских школ искусств в Москве не обсуждается, заявил в своем Telegram-канале министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

«Сокращение финансирования, увольнение педагогов и закрытие школ не обсуждалось и не обсуждается. Таких вопросов у нас в повестке не было», — отметил Фурсин.

Он отметил, что в департаменте проводят встречи с руководителями школ и педагогами, чтобы подвести итоги года и посмотреть, что можно улучшить.

«Любые изменения, если они будут иметь место, конечно, предварительно будут обсуждаться с профессиональным сообществом, директорами и педагогами школ», — добавил Фурсин.

Также Фурсин призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на слухи в интернете.

Ранее в интернете распространились слухи о закрытии детских школ искусств в Москве.