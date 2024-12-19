Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Департаменте культуры Москвы рассказали о будущем детских школ искусств

Алексей Фурсин опроверг слухи о сокращении финансирования школ искусств в Москве

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Сокращение финансирования детских школ искусств в Москве не обсуждается, заявил в своем Telegram-канале министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

«Сокращение финансирования, увольнение педагогов и закрытие школ не обсуждалось и не обсуждается. Таких вопросов у нас в повестке не было», — отметил Фурсин.

Он отметил, что в департаменте проводят встречи с руководителями школ и педагогами, чтобы подвести итоги года и посмотреть, что можно улучшить.

«Любые изменения, если они будут иметь место, конечно, предварительно будут обсуждаться с профессиональным сообществом, директорами и педагогами школ», — добавил Фурсин.

Также Фурсин призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на слухи в интернете.

Ранее в интернете распространились слухи о закрытии детских школ искусств в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами