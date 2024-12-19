Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оперная певица Аида Гарифуллина выступила с концертом в Москве

Аида Гарифуллина выступила в Московской консерватории имени П.И. Чайковского

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Известная оперная певица, заслуженная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина выступила на сцене Большого зала Московской консерватории имени П.И. Чайковского, сообщают организаторы концерта.

Мероприятие стало завершающим в серии декабрьских выступлений Гарифуллиной. Ранее она выступила в Алматы и Санкт-Петербурге.

Концерт в Москве прошел при участии Московского государственного академического симфонического оркестра с дирижером Александром Соловьевым. Также на сцену вместе с оперной певицей вышел солист Михайловского театра Семен Антаков и солист Пермской оперы Карлен Манукян.

Как отметила сама Гарифуллина, ей было приятно, что на концерт смогли прийти ее родители и бабушка.

«Я бесконечно счастлива петь на сцене Московской консерватории, ведь концерты на родине, особенно в этом зале, это всегда особая для меня радость и, конечно, огромная ответственность», — сказала она.

На сцене были исполнены шедевры русских и зарубежных композиторов, среди которых Джузеппе Верди, отрывки из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и другие.

Также после концерта Аида Гарифуллина провела автограф-сессию.

Напомним, впервые Аида Гарифуллина выступила в Москве в феврале 2017 года. В феврале 2025 года певица выступит в миланском Ла Скала, в марте в Лондоне, а в мае – в Венской опере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами