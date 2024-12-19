Оперная певица Аида Гарифуллина выступила с концертом в Москве

Известная оперная певица, заслуженная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина выступила на сцене Большого зала Московской консерватории имени П.И. Чайковского, сообщают организаторы концерта.

Мероприятие стало завершающим в серии декабрьских выступлений Гарифуллиной. Ранее она выступила в Алматы и Санкт-Петербурге.

Концерт в Москве прошел при участии Московского государственного академического симфонического оркестра с дирижером Александром Соловьевым. Также на сцену вместе с оперной певицей вышел солист Михайловского театра Семен Антаков и солист Пермской оперы Карлен Манукян.

Как отметила сама Гарифуллина, ей было приятно, что на концерт смогли прийти ее родители и бабушка.

«Я бесконечно счастлива петь на сцене Московской консерватории, ведь концерты на родине, особенно в этом зале, это всегда особая для меня радость и, конечно, огромная ответственность», — сказала она.

На сцене были исполнены шедевры русских и зарубежных композиторов, среди которых Джузеппе Верди, отрывки из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и другие.

Также после концерта Аида Гарифуллина провела автограф-сессию.

Напомним, впервые Аида Гарифуллина выступила в Москве в феврале 2017 года. В феврале 2025 года певица выступит в миланском Ла Скала, в марте в Лондоне, а в мае – в Венской опере.