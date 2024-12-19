Пятилетняя девочка играла со спичками и сожгла квартиру со спящей бабушкой

В селе Амурской области детская шалость со спичками обернулась пожаром в квартире, из огня не смогли спасти пожилую женщину. Об этом сообщает МЧС региона.

Пожар произошел в селе Ураша в двухквартирном доме, по предварительной информации, пятилетняя девочка находилась под присмотром бабушки. Пенсионерка заснула, а ребенок нашел спички и случайно поджег диван. Девочка попыталась потушить огонь подушками, но пламя разгорелось еще сильнее.

Разбудив бабушку, она вместе с ней пошла к выходу, но пожилая женщина упала и не смогла подняться. Девочка успела выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям. Раздетого испуганного ребенка они отправили в теплое помещение, а сами, разбив окно, попытались спасти пожилую женщину. В задымленном помещении ее обнаружить не удалось.

К моменту прибытия пожарных расчетов, часть дома уже была охвачена огнем, спасти пенсионерку не смогли. В результате пожара одна квартира двухквартирного жилого дома повреждена огнем по всей площади, вторая — закопчена продуктами горения.

Ранее четырехлетний ребенок едва не спалил квартиру, играя с зажигалкой.