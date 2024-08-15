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Двое петербуржцев напали на незнакомца с мачете и выстрелили в него из пистолета

В Петербурге мужчина поссорился с прохожими и получил пулю в грудь

В Калининском районе Петербурга двое мужчин выстрелили в прохожего из травмата. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа у дома на Светлановском проспекте. Свидетельница конфликта между тремя мужчинами позвонила в полицию, а затем правоохранители получили сообщение из больницы, куда поступил 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона с травматическим ранением груди.

Пострадавший пояснил, что у него возник конфликт с неизвестными. Раненый вспомнил, что один угрожал ему мачете, а второй выстрелил из пистолета. Вечером того же дня полицейские задержали двух подозреваемых, которыми оказались безработные местные жители в возрасте 27 и 30 лет.

У задержанных изъяли травматический пистолет. В полиции считают, из него стрелял старший. Оба приятеля арестованы на двое суток. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Петербурге мужчина выстрелил в соседку через глазок входной двери.

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