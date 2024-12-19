Голикова заявила о резком росте интереса россиян к телемедицине

В России набирает популярность телемедицина, которая позволяет получать качественную врачебную помощь дистанционно с помощью современных технологий. За пять лет число телемедицинских консультаций выросло в 11 раз, а технологии. Голикова отметила, что спусковым крючком для развития стала пандемия коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе посещения детского медцентра Рошаля в Красногорске.

«Только за 2023 год в России провели восемь миллионов телемедицинских консультаций. За пять лет количество возросло в 11 раз — это серьезные показатели. Конечно, цифровую и дистанционную инфраструктуру будем развивать дальше», — цитирует Голикову 360.ru.

В центре Рошаля сегодня проводят сложнейшие операции, а в августе здесь появился центр детской телемедицины, который позволил внедрить в работу врачей современные технологии. В целом в Подмосковье доля обращений пациентов к телемедицине выросла до 4,5%, этот показатель планируется увеличить до 20%.

Телемедицина позволяет пациентам получать консультации врачей по телефону или видеосвязи. Главное преимущество такого подхода – это доступность медицинских услуг, даже жителям отдаленных сел, а также экономия времени. Кроме того, телемедицина более безопасна в некоторых случаях – к примеру, если пациентами являются хронические больные или пожилые люди, которым сложно передвигаться.

Напомним, недавнее исследование показало, что в России растет востребованность телемедицинских консультаций с узкопрофильными специалистами. Так, фиксируется рост спроса на услуги дерматовенерологов, офтальмологов, урологов, гинекологов и иммунологов.

Ранее врач объяснила, в каких случаях пациенту подходит телемедицина.